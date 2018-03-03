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Украинская полиция разогнала палаточный городок у Верховной рады

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинская полиция заявила, что разогнала палаточный городок у Верховной рады в Киеве в ходе следственных действий, которые проводились на основании двух решений суда. Об этом сообщает сайт национальной полиции Украины.

Сообщается, что следователи работают по факту двух головных дел касательно попытки захвата международного центра культуры и искусств и событий воле стен Верховной рады 27 февраля.

Также полиция отмечает, что в результате следственных действий при обысках палаточного городка были изъяты пять дымовых мин, девять гранат РГД-5 и «коктейли Молотова». Все вещественные доказательства уже отправлены на экспертизу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что не менее 50 человек были задержаны киевской полицией утром в субботу во время столкновений со сторонниками Михаила Саакашвили у Верховной рады. Травмы получили 10 человек, среди них четверо правоохранителей. 

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