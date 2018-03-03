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Около 40 человек задержаны в результате беспорядков у рады в Киеве

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Фото: REUTERS/Alex Kuzmin
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Около 40 человек были задержаны после столкновений в палаточном городке у Верховной рады в Киеве в субботу, 3 марта. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Также Шевченко сообщает, что не менее трех человек в результате беспорядков получили травмы. На своей странице в Facebook. Директор департамента отметил, что в соответствии с постановлением суда во время следственных действий на улице Грушевского оперативная группа нашла два предмета, внешне похожих на гранаты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в потасовке у здания Верховной рады пострадали 13 силовиков. Девять правонарушителей правоохранителям удалось задержать.

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