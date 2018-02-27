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В потасовке у Верховной рады пострадали 13 силовиков

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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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В потасовке у здания Верховной рады пострадали 13 силовиков. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что в ходе потасовке пострадали 13 полицейских. Правоохранителям удалось задержать девять правонарушителей. При этом Шевченко назвал инцидент у рады провокацией, передает «РИА Новости».

По его словам, беспорядки начались после попытки демонстрантов поджечь покрышки. Полицейские хотели им помешать, что и привело к потасовке. 

По предварительным данным, в беспорядках участвовали демонстранты из палаточного городка, который был организован «Движением новых сил». В свою очередь, лидер партии экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отрицает причастность своих сторонников к инцидентам у стен Рады.

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