Власти Израиля начали массово депортировать граждан Украины

Власти Израиля начали массово высылать граждан Украины по ускоренной процедуре. Об этом сообщает издание украинское издание «Вести».

Отмечается, что Украина была официально признана израильскими властями безопасной страной, где нет военных действий, однако среди украинцев, претендующих на статус беженца в Израиле, было выявлено много самозванцев.

«Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали ещё строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР», — приводит слова израильского журналиста Игоря Ведерштайна телеканал RT.

Публицист отметил, по состоянию на 2017 год в Израиле находилось 70 тыс. нелегалов из стран бывшего СССР, среди которых несколько десятков тыс. человек оказались гражданами Украины.

Как сообщал портал iz.ru, новый приказ об ускоренном отказе украинским гражданам в статусе беженца вступил в силу 24 октября 2017 года. Ожидается, что украинцам в статусе беженца будут отказывать намного чаще, исключение сделано только для приезжих из самопровозглашенных Луганской и Донецкой областей. Их заявки будут рассматривать в прежнем порядке.

По данным СМИ, сейчас в Израиле находятся около 20 тыс. украинцев, из которых 15 тыс. подали заявки на получение убежища.