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МИД Венгрии вызвал посла Украины после атаки центра культуры в Ужгороде

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Фото: Global Look Press/DPA/Jens Kalaene
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МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с нападением на офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) в Ужгороде, сообщило венгерское правительство.

«В Украине происходят «удивительные процессы», растут экстремистские политические идеи... Это видно по законам, которые принимает украинский парламент и которые серьезно ограничивают права меньшинств, и, мне кажется, что таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье», — передает «Интерфакс» заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

Он подчеркнул, что если Украина стремится в ЕС и НАТО, то ей следует обуздать националистов. По словам Сиярто, ранее 27 февраля он провел разговор с главой КМКС Ласло Бензовичем, рассказавшем о втором за месяц нападении на офис. В связи с этим инцидентом в МИД страны вызвана посол Украины Любовь Непоп.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что проведет встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека, расскажет ему об этой ситуации и будет добиваться развертывания миссии наблюдателей в Закарпатской области.

Напомним, 4 февраля украинские СМИ сообщили, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. По данным областного управления нацполиции, это была попытка поджога.

В ночь на 27 февраля у этого же здания прогремел взрыв, после чего начался пожар, в результате которого пострадавших нет, однако выгорело около 25 кв м первого этажа здания.

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