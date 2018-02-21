Министр образования Украины обвинила главу МИД Венгрии во лжи

Заявление министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что представителей венгерской общины не пригласили на обсуждение закона об образовании, министр образования Украины Лилия Гриневич назвала неправдой.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Укринформ.

«Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении», — заявила украинский министр. Гриневич добавила, что те, кто должны были приехать на консультации и даже имели купленные билеты в Киев, отказались от поездки.

«Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция», — указала она.

Ранее глава венгерского МИДа заявил, что Украина ведет «международную кампанию лжи» против Венгрии и закарпатских венгров. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября 2017 года. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе на украинском языке.