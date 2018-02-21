Ежемесячно 100 тыс. украинцев уезжают из страны

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что ежемесячно из страны уезжают 100 тыс. украинцев, а всего в 2017 году Украину оставил миллион граждан. Причиной столь массовой миграции дипломат назвал введение безвизового режима со странами Европейского союза.

По мнению Климкина, причины отъезда украинцев кроются не только в высоких зарплатах в ЕС.

«Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ранее Климкин заявил о встрече глав МИДов «нормандской четверки» в ближайшее время.