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Климкин заявил о встрече глав МИД «нормандской четверки» в ближайшее время

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Глава украинского МИДа Павел Климкин сделал заявление, что его коллеги — руководители стран МИД «нормандской четверки» договорились о встрече, она может состояться в ближайшее время.

«Поскольку на 18:00 планировалась «нормандская встреча», затем мы ее переносили несколько раз… в результате путем звонков друг с другом договорились, что она состоится в ближайшее время», — приводит слова украинского дипломата «Федеральное агентство новостей».

Ранее главы МИД «нормандской четверки» условились провести встречу 16 февраля в 18:00 на мюнхенской конференции по безопасности, но переговоры не состоялись. Это и имел в виду Климкин, говоря о переносе «нормандской встречи».

«Газета.ру» сообщает, что заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил о готовности Москвы к участию во встрече глав МИД «нормандского формата».

Ранее сообщалось, что Климкин прокомментировал срыв переговоров «нормандской четверки». Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки», в которую входят Россия, Франция, Германия и Украина, не состоялась из-за отсутствия главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля в Мюнхене, сообщал портал iz.ru.

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