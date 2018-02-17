Климкин и Волкер обсудили в Мюнхене ситуацию в Донбассе

Глава украинского МИДа Павел Климкин встретился в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и перспективу размещения в регионе миротворческой миссии ООН.

«Важная и положительная встреча с Волкером, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, — об ухудшении ситуации в Донбассе, размещении миротворческой миссии», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, на полях Мюнхенской конференции также состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Темой беседы, согласно заявлению представителя МИД Украины, также стала ситуация в Донбассе.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1962 года. В этом году Россию на форуме представляет глава МИДа Сергей Лавров.