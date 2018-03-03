«Трон» Саакашвили обнаружен в палаточном городке в Киеве

Следователи в ходе обысков в палаточном городке у здания Верховной рады обнаружили «трон» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.

Нардеп выложил фотографию персонального стула грузинского политика в Twitter. Он напоминает трон из популярного сериала «Игра престолов».

В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен «трон» Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала «Игры престолов». Чем бы дитя не тешилось... pic.twitter.com/LWZRe8Mtid — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) March 3, 2018

Как писал портал iz.ru, ранее правоохранительные органы Украины демонтировали палаточный городок, установленный членами «Движения новых сил» у здания Верховной рады.

В ходе столкновений с демонстрантами пострадали как минимум семеро полицейских. Стражи правопорядка задержали около 50 человек.

В партии Саакашвили отметили, что демонтаж палаточного городка является окончательным уничтожением права на протестную деятельность.