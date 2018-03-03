«Трон» Саакашвили обнаружен в палаточном городке в Киеве
Следователи в ходе обысков в палаточном городке у здания Верховной рады обнаружили «трон» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.
Нардеп выложил фотографию персонального стула грузинского политика в Twitter. Он напоминает трон из популярного сериала «Игра престолов».
Как писал портал iz.ru, ранее правоохранительные органы Украины демонтировали палаточный городок, установленный членами «Движения новых сил» у здания Верховной рады.
В ходе столкновений с демонстрантами пострадали как минимум семеро полицейских. Стражи правопорядка задержали около 50 человек.
В партии Саакашвили отметили, что демонтаж палаточного городка является окончательным уничтожением права на протестную деятельность.