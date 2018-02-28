Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко считает безупречной процедуру депортации Саакашвили

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдворение с территории Украины бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было проведено «безупречно», заявил украинский президент Петр Порошенко.

Сделали вывоз
К чему приведет депортация Саакашвили с территории Украины

Он подчеркнул, что процесс депортации был реализован при полном соблюдении как украинского, так и международного законодательства, передает ТАСС

Как писал портал iz.ru, Саакашвили 12 февраля выслали из Украины в Польшу. По словам политика, украинские полицейские заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

Адвокат Саакашвили после его депортации подал заявление о похищении своего подзащитного. Похищением называл действия украинских силовиков и сам политик. 

Из Польши Саакашвили отправился в Нидерланды, где получил удостоверение личности и право жить и работать на территории Евросоюза. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина попросила власти Нидерландов взять «образец голоса» у Саакашвили
Саакашвили пообещал в скором времени вернуться на Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017