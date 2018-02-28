Порошенко считает безупречной процедуру депортации Саакашвили

Выдворение с территории Украины бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было проведено «безупречно», заявил украинский президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что процесс депортации был реализован при полном соблюдении как украинского, так и международного законодательства, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, Саакашвили 12 февраля выслали из Украины в Польшу. По словам политика, украинские полицейские заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

Адвокат Саакашвили после его депортации подал заявление о похищении своего подзащитного. Похищением называл действия украинских силовиков и сам политик.

Из Польши Саакашвили отправился в Нидерланды, где получил удостоверение личности и право жить и работать на территории Евросоюза.