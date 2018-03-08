Охранник дома Порошенко покончил с собой на посту

Сотрудник спецподразделения полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, покончил с собой прямо на посту. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел еще 23 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что полицейский спецподразделении Киевской области покончил с собой сразу после того, как сменил предыдущего охранника дома Порошенко.

«23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там… (покончил с собой)», –– приводится сообщение информированного источника.

Издание отмечает, что в день смерти полицейского сообщение о происшествии появилось в некоторых украинских СМИ («Правда ТУТ»), однако вскоре оно бесследно исчезло.

Сначала была удалена новость на сайте издания, затем был заблокирован доступ к Youtube-каналу ресурса.

В правоохранительных органах подтвердили гибель сержанта Галасюка. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

6 марта сообщалось, что кортеж Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. Пожилой мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.