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Офис партии Порошенко в Виннице облили красной краской

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Офис «Блока Петра Порошенко «Солидарность» в центре украинской Винницы в отместку за разгон палаточного лагеря радикалов в Киеве облили красной краской, символизирующей кровь. Об этом стало известно в среду, 7 марта.

«В Виннице активисты возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета и облили красной краской лестницы в местный офис партии БПП», — цитирует сообщение «РИА Новости».

3 марта полицейские демонтировали палаточный городок, разбитый у здания Верховной рады сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

При этом пострадали семь полицейских и 13 митингующих, были задержаны 111 человек, всех отпустили.

Палаточный городок установили у Верховной рады сторонники бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Возглавляемое Саакашвили оппозиционное «Движение новых сил» заявило, что демонтаж палаточного городка является окончательным уничтожением права на протестную деятельность на Украине.

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