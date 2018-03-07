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Во Львове радикалы заблокировали концерт Билык и потребовали раскритиковать РФ

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Украинская певица Ирина Билык раскритиковала политику России в отношении Киева по требованию радикалов, заблокировавших вход на ее концерт во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net.

Националисты перекрыли вход в театр оперы и балета и прорвались в гримерку артистки перед началом концерта. Там они потребовали от Билык отказаться от утверждений, что Россия не «агрессор», и признать Крым украинским.

Билык отметила, что у ее мужа российское гражданство и россияне не агрессоры.

«Я знаю точно, что мой муж не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно», — заявила певицы.

Она спросила, чем россияне заслужили такое отношение, но подчинилась требованиям и раскритиковала политику Москвы, заявив, что Крым должен принадлежать Украине.

После этого радикалы позволили ей провести концерт. Ирина Билык ранее также подвергалась нападкам националистов из-за частых выступлений в РФ.


Полуостров Крым снова вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

7 марта стало известно, что Киев внес в список «угроз национальной безопасности Украины» российских артистов Александра Буйнова, Алису Фрейндлих и рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

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