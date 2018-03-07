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Фрейндлих и Долина попали в черный список минкульта Украины

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Минкульт Украины внес имена семерых российских деятелей культуры в список лиц, создающих угрозу для нацбезопасности республики. В обновленный черный список вошли, в частности, актеры Алиса Фрейндлих и Александр Баширов, а также музыкальные исполнители Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина.

Черный список министерство культуры Украины создало и обновляет на основании обращения Службы безопасности.

«Согласно приказу, в обновленный перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих».

В черном списке минкульта упоминаются около 130 человек, среди них — Никита Михалков, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, режиссер Евгений Гришковец, рэпер Баста, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, Василий Лановой.

В феврале в черный список были внесены российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также режиссер Александр Якимчук, ранее в него попали поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.

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