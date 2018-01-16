Рэпер Баста и режиссер Михалков попали в черный список минкульта Украины

Министерство Украины включило в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, четырех человек, в том числе режиссера Никиту Михалкова и рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

Также в список были включены российский певец Дмитрий Фомин (экс-солист группы Hi-Fi) и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев. Приказ был подписан 15 января министром культуры Украины Евгением Нищуком.

Как писал портал iz.ru, на Украине 16 ноября 2017 года вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению киевских властей, представляют угрозу национальной безопасности.

По данным СБУ, с момента вступления в силу закона было обработано порядка 50 запросов на проведение гастролей артистов из России. Ведомство отказало лишь одному из них.