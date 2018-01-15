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Украина назвала число недопущеных с ноября на гастроли артистов из РФ

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Фото: РИА Новости
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За период с 16 ноября одному российскому артисту было отказано в проведении гастролей на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской Службы безопасности (СБУ). 

При этом, согласно заявлению СБУ, за это время ведомство обработало порядка 50 запросов на проведение гастролей от артистов из России, передает агентство «Украинские новости»

Как сообщал портал iz.ru, 16 ноября на Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности.

Закон полностью запрещает гастроли российских артистов, которые внесены в черный список Минкультуры Украины.

Он также обязывает организаторов концертных мероприятий с участием граждан России, за 30 дней направлять в СБУ запрос, чтобы сотрудники ведомства приняли решение о допуске российского артиста для проведения гастролей.

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