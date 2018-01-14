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Против украинских артистов могут ввести санкции за выступления в РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Caro/Bastian
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проводит консультации с украинскими медиа относительно возможного введения санкций для украинских артистов, гастролирующих в России, заявил член совета Сергей Костинский.

«У нас проходят консультации, в том числе с нашими журналистами, со СМИ. Они говорят: сегодня мы готовы отказаться от таких артистов, мы готовы удалить их с плей-листа, но мы хотим равных условий, а это может дать только закон, который точно может ограничить: человек работает в стране-агрессоре — мы его не показываем», — сказал он в эфире «Радио Свобода».

Костинский убежден, что подобные меры помогут развитию тех украинских артистов, которые пишут современные песни для Украины и ЕС, а не «развлекают аудиторию Москвы с ее немного советскими вкусами».

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Украине могут создать специальный реестр для местных артистов, выступающих в России, и взимать с них военный сбор.

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