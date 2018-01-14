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Украина поставила РФ в один ряд с Сирией и Сомали по уровню безопасности

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц предостерег украинцев от поездок в ряд стран, в число которых он включил Сирию, Ливию, Россию, Йемен и Сомали.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны», — написал он в Twitter.

По его словам, украинские консулы там очень ограничены в возможностях.  

«Хотя порой они и делают невозможное, как в этом ливийском случае», — отметил Заяц, напоминая о недавнем освобождении украинского врача в Ливии.

Ранее 12 января глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил уровень безопасности на территории республики и в США. Он отметил, что Америка — одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению. 

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