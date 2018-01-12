Прямой эфир

Кадыров сравнил безопасность в Чечне и США

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте» сравнил уровень безопасности на территории республики и в США. 

«В Чеченской Республике за 2017 год не произошло ни одного террористического акта. В США за прошедший год было три крупных теракта», — написал он

Кадыров отметил, что за 2017 год в республике было возбуждено 11 уголовных дел по факту убийства, 10 из них раскрыто. При этом от действий представителей правоохранительных органов не погиб ни один российский гражданин.

«США же одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению. Стражи порядка стабильно, из года в год убивают порядка тысячи человек», — отметил он. 

Он напомнил, что 1 ноября в Нью-Йорке погибли восемь человек, 2 октября в Лас-Вегасе погибли 58 человек, 6 января — пять человек. Еще сотни людей пострадали.

Ранее 7 января Кадыров призвал страны Европы вместе с Россией остановить «военное безумство» США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадыров призвал Европу вместе с Россией остановить «вероломство США»
Кадыров обвинил США в подготовке «троянского коня» для Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017