Кадыров сравнил безопасность в Чечне и США

Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте» сравнил уровень безопасности на территории республики и в США.

«В Чеченской Республике за 2017 год не произошло ни одного террористического акта. В США за прошедший год было три крупных теракта», — написал он.

Кадыров отметил, что за 2017 год в республике было возбуждено 11 уголовных дел по факту убийства, 10 из них раскрыто. При этом от действий представителей правоохранительных органов не погиб ни один российский гражданин.

«США же одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению. Стражи порядка стабильно, из года в год убивают порядка тысячи человек», — отметил он.

Он напомнил, что 1 ноября в Нью-Йорке погибли восемь человек, 2 октября в Лас-Вегасе погибли 58 человек, 6 января — пять человек. Еще сотни людей пострадали.

Ранее 7 января Кадыров призвал страны Европы вместе с Россией остановить «военное безумство» США.