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Кадыров призвал Европу вместе с Россией остановить «вероломство США»

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал страны Европы вместе с Россией остановить «военное безумство» США.

Он обвинил Вашингтон в попытке дестабилизировать ситуацию вокруг России, разжигая конфликты, в частности, на Украине и в Грузии.

Кадыров напомнил, что за последнее время разрушительная политика Соединенных Штатов Америки проявила себя в Сирии, Иране, Израиле, Ираке, а также Ливане.

«США диктует свои правила богатым нефтью мусульманским странам, абсолютно понятно их желание владеть через смерть миллионов людей природными богатствами. Власти Соединенных Штатов дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок», — написал глава Чечни в своем канале в Telegram.

Кадыров призвал Европу «не трусить», а вместе с Россией «выступить единым фронтом против вероломства (США. — Прим. iz.ru), иначе всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские».

Президент РФ Владимир Путин, напомнил глава Чечни, не раз заявлял, что мир не должен быть однополярным.

 

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