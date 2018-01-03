Кадыров указал на двойные стандарты Facebook и Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал на двойные стандарты американских властей на примере акций протеста в Иране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что президент США Дональд Трамп призвал Тегеран «разблокировать» доступ гражданам Ирана к социальным сетям Facebook и Instagram, поскольку они имеют право на самовыражение.

При этом, американский лидер назвал Иран главным спонсором терроризма в мире. Под спонсорством терроризма, указывает Кадыров, Вашингтон считает борьбу с террористами в Сирии и отказ признавать Иерусалим столицей Израиля.

«Всё бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно», — отмечает глава Чечни.

Кадыров отмечает, что его страницы были заблокированы, поскольку он «предельно честно и откровенно высказывает мнение о действиях США в исламском мире». Это подтверждает тот факт, что страницы латиноамериканских политиков, которые включены в санкционные списки США, доступны.

«Ясно, что Facebook не имеет свободу действий, а является инструментом в руках властей США. Кого прикажут, того и заблокируют», — подчеркнул Кадыров.

Как писал портал iz.ru, аккаунты Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Демонстранты выступают против роста цен на продукты питания и коррупцию. Власти Ирана утверждают, что за организацией протестов стоят правительства США, Великобритании и Саудовской Аравии.