Правозащитники из США обеспокоены блокировкой Кадырова в Facebook

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook вызывает серьезные вопросы, заявила представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Дженнифер Стиса Грэник, пишет газета The New York Times.

Аккаунты Кадырова из обеих соцсетей были заблокированы 23 декабря в связи с тем, что он попал в американский санкционный список. По словам представителей Facebook, у компании есть юридическое обязательство деактивировать такие профили.

«Этот закон о санкциях, написаный с единственной целью, используется для подавления высказываний, при этом мало внимания обращается на ценность свободы выражения мнения, а также на особые риски, связанные с блокированием высказываний по сравнению с блокированием торговли или активов, на что рассчитаны санкции», — сказала она.

Как отмечает сама газета, у Facebook нет конкретного свода правил по блокировке аккаунтов или постов — часто соцсеть полагается на весьма смутные «нормы общества», а включение в санкционный список их не нарушает.

Кроме того, издание подчеркивает, что Facebook не применяет подобную политику к другим лицам, включенным в санкционный список США. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро активно пользуется соцсетью, несмотря на то, что в июле этого года против него ввели ограничительные меры и назвали «диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа». Не заблокировали аккаунт и вице-президента страны Тарека Эль-Айссами, который также находится под санкциями.

Тем не менее Кадыров заявил, что будет «транслировать правду всеми доступными способами».