Прямой эфир
Сюжет:

Заявление Порошенко о «разрушении России» назвали «началом истерики»

0
Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «началом истерики» заявление украинского лидера Петра Порошенко, предрекшего «разрушение» России из-за газового спора «Газпрома» и «Нафтогаза». Такое мнение сенатор высказал в четверг, 8 марта, в беседе с RT.

Как ни прикрути
Почему после заявлений «Газпрома» на Украине начался энергетический кризис

«Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока-2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — подчеркнул Джабаров.

Он также добавил, что высказывание Порошенко о соблюдении законов вызывает множество вопросов, потому что легитимность самого украинского президента легко оспорить. «Мы знаем, как он пришёл к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны», — заключил сенатор.

Ранее 8 марта Порошенко обвинил российскую сторону в «нарушении правил международной торговли» из-за неподчинения решению Стокгольмского арбитража.

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — подчеркнул глава государства.

Судебное разбирательство по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о контрактах на поставку и транзит газа началось в Стокгольмском арбитраже в 2014 году. В конце 2017-го суд обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо, а в феврале 2018-го — российскую компанию выплатить $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину. Руководство «Газпрома» заявило, что вердикт суда «нарушает балланс», и 6 марта подало на апелляцию. Кроме того, «Газпром» решил разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом» Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017