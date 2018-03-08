Заявление Порошенко о «разрушении России» назвали «началом истерики»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «началом истерики» заявление украинского лидера Петра Порошенко, предрекшего «разрушение» России из-за газового спора «Газпрома» и «Нафтогаза». Такое мнение сенатор высказал в четверг, 8 марта, в беседе с RT.

«Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока-2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — подчеркнул Джабаров.

Он также добавил, что высказывание Порошенко о соблюдении законов вызывает множество вопросов, потому что легитимность самого украинского президента легко оспорить. «Мы знаем, как он пришёл к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны», — заключил сенатор.

Ранее 8 марта Порошенко обвинил российскую сторону в «нарушении правил международной торговли» из-за неподчинения решению Стокгольмского арбитража.

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — подчеркнул глава государства.

Судебное разбирательство по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о контрактах на поставку и транзит газа началось в Стокгольмском арбитраже в 2014 году. В конце 2017-го суд обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо, а в феврале 2018-го — российскую компанию выплатить $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину. Руководство «Газпрома» заявило, что вердикт суда «нарушает балланс», и 6 марта подало на апелляцию. Кроме того, «Газпром» решил разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом» Украины.