МККК направил в Донбасс 220 т гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В минувшие сутки через КПВВ «Новотроицкое» на въезд во временно оккупированную территорию Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса) проследовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста», — сказано в сообщении.

Уточняется, что транспортные средства доставили «гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 т».

Россия последний раз доставляла гуманитарную помощь жителям Донбасса 22 февраля. Колонна МЧС РФ состояла из более чем 40 машин, общий объем составил 430 т. С 2014 года Россия направила на восток Украины более 72 тыс. т гуманитарных грузов.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года, после того как население Донбасса отказалось признать политиков, пришедших к власти в результате февральского госпереворота.

21 февраля украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, предусматривающий силовое возвращение неподконтрольных Киеву территорий, которые названы «временно оккупированными».