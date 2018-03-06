Киев решил не отказываться от военной операции в Донбассе

Вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса не отменяет проведение силовой операции в регионе. Об этом во вторник, 6 марта, заявил представитель генштаба ВС Украины Юрий Бобров.

По его словам, в настоящий момент, согласно новому закону, разрабатывается положение об объединенном штабе ВСУ. Данный документ определит права и обязанности военных.

«Кандидатуры на должность командующего уже представлены. В ближайшее время, возможно сегодня или завтра, верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины [Петр Порошенко] примет решение о назначении», –– цитирует ТАСС Боброва.

После этого в Донбассе начнется операция объединенных сил.

«Однако не надо сравнивать антитеррористическую операцию (АТО) и операцию объединенных сил. Это — разные вещи, одно не исключает другого. Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операции объединенных сил», –– подчеркнул представитель генштаба.

Бобров заявил, что так называемая АТО не завершится пока «последний участник незаконных формирований, последний террорист не будет задержан».

Закон о реинтеграции Донбасса был подписал президентом Украины Петром Порошенко 21 февраля. Документ предусматривает силовое возвращение неподконтрольных Киеву территорий, которые названы «временно оккупированными», а президенту предоставляется право использовать армию без разрешения парламента.

В о же время 5 марта на юго-востоке Украины вступило в силу очередное перемирие. Из достигнутых ранее договоренностей следует, что сторонам конфликта запрещаено размещать тяжелые вооружения в населенных пунктах. В этот же день под Донецком под обстрел со стороны украинских военных попал российский парламентарий Алексей Журавлев.

Военная операция (АТО) Киева против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик была начата в апреле 2014 года, после того как население Донбасса отказалось признать политиков, пришедших к власти после февральского госпереворота. По данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли более 10 тыс. человек.