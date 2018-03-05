Российский депутат Журавлев попал под обстрел в Донецкой области

Российский парламентарий Алексей Журавлев попал под обстрел со стороны украинских военных под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По предварительным данным, огонь велся из 82 минометов и стрелкового оружия. Отмечается, что депутат и сопровождавшие его лица не пострадали.

Как рассказал сам Журавлев, он хотел убедиться в соблюдении перемирия в Донбассе.

«Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — цитирует «РИА Новости» политика.

Депутат также рассказал, что обстрел велся с нескольких сторон.

При этом в настоящий момент в Донбассе действует так называемое бессрочное перемирие. Оно вступило в силу 5 марта в 1:00 мск.

Согласно достигнутым договоренностям между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, сторонам конфликта запрещается размещать тяжелые вооружения в населенных пунктах, вести любые наступательные и разведывательные операции, а также совершать обстрелы.

4 марта приказ о строгом соблюдении перемирия был издан в ДНР. В свою очередь, вооруженные силы Украины также подтвердили полную готовность к выполнению договоренностей.