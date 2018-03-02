Подписано соглашение о бессрочном перемирии в Донбассе с 5 марта

Контактная группа по Украине приняла совместное заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта. В переговорах участвовали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Группа «подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в 0 часов 1 минуту 5 марта 2018 года», — сообщил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Он уточнил, что в документе подчеркивается важность соблюдения приказов о прекращении огня и оговорено «безусловное применение дисциплинарных мер к нарушителям режима».

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, отказываются от любого ведения огня, обязуются не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи них.

Отдельно в заявлении оговорено условие не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц.

Грызлов уверен, что это перемирие «будет соблюдаться более точно и полно, чем предыдущие». Именно оно должно стать базой для политического урегулирования конфликта, передает слова Грызлова «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, накануне наблюдатели ОБСЕ указали на несоответствие Минским договоренностям продвижение Вооруженных сил Украины в «серой зоне» Донбасса.