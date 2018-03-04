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До ополченцев ДНР довели приказ об «абсолютном перемирии» с 5 марта

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) издан приказ о строгом соблюдении перемирия с 5 марта. Командование ополченцев довело его до всех подразделений, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что речь идет «о жесточайшем соблюдении режима тишины». «В случае нарушения приказа на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности», — добавил он.

По его словам, вечером 4 марта во все подразделения на линии соприкосновения будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения приказа, сообщает «РИА Новости».

Напомним, контактная группа по Украине приняла совместное заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта. В переговорах участвовали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Группа «подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в 0 часов 1 минуту 5 марта 2018 года», — сообщил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Как писал iz.ru, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы

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