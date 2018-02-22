Захарченко заявил о создании в ДНР народного трибунала

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о создании народного трибунала, который будет заниматься оценкой военных преступлений украинских силовиков.

Как сообщает «РИА Новости», таким образом он отреагировал на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.

«Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия... руководства страны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия предпримет ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции.

Захарченко добавил, что подписанный президентом Украины документ «узаконивает военные преступления... дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины».

Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.