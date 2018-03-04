Совфед прокомментировал призыв Волкера «ликвидировать ЛНР и ДНР»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление спецпредседателя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который призвал «ликвидировать» самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобное заявление подтверждает, что американская сторона и лично господин Волкер не являются объективными и беспристрастными посредниками в контексте кризиса на юго-востоке Украины.

Также Косачев пояснил, что такое поведение Волкера дает понять, что его методы совпадают с режимом киевских властей, а сами люди являются лишь раздражающим фактором, от которого пытаются избавиться любыми средствами.

Сенатор уточнил, что подобный призыв полностью противоречит Минским договоренностям и ставит под сомнение возможность господина Волкера внести реальный вклад в урегулирование сложного и чувствительного конфликта.