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Сенатор Пушков уличил Волкера в незнании Минских соглашений

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание специального представителя США по Украине Курта Волкера о необходимости «расформирования» ЛНР и ДНР демонстрирует незнание минских соглашений.

«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть минских соглашений», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Волкер заявил, что самопровозглашенные народные республики должны быть ликвидированы из-за того, что к их созданию якобы причастна Россия.

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