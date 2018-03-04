Сенатор Пушков уличил Волкера в незнании Минских соглашений

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание специального представителя США по Украине Курта Волкера о необходимости «расформирования» ЛНР и ДНР демонстрирует незнание минских соглашений.

«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть минских соглашений», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Волкер заявил, что самопровозглашенные народные республики должны быть ликвидированы из-за того, что к их созданию якобы причастна Россия.