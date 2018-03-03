Волкер призвал «ликвидировать ЛНР и ДНР»

Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его мнению, к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. Это, считает американский дипломат, помогает Москве «замаскировать свою роль и укрепить конфликт», передает «Федеральное агентство новостей».

Волкер также указал на политическую волю Украины в реализации Минских договоренностей. Американский дипломат добавил, что конфликт на юго-востоке Украины можно решить лишь вводом миротворческого контингента.

Киев проводит военную операцию на востоке Украины с весны 2014 года. Донбасс не принял новые украинские власти, пришедшие после госпереворота, и объявил о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.