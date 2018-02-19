Киев не станет обсуждать введение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР

Власти Украины не намерены обсуждать и согласовывать с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик введение миротворческой миссии в Донбасс, рассказал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в понедельник, 19 февраля.

Он пояснил, что принимающей стороной в данном случае является Украина. И если есть согласие Киева, то согласований с «бандформированиями» не требуется, передает «Газета.ру».

«Принимающая сторона — это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

С инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Киев, со своей стороны, настаивает на размещении миротворцев ООН на всей территории Украины и на ее востоке — Донбассе, до границы с Россией.

Целью ввода миротворцев ООН в Донбасс должна стать реализация Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Тему введения миротворцев ООН на Украину обсудили в недавнем разговоре президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко.