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Косачев: Европа начинает прислушиваться к РФ по миссии ООН в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Власти стран Европы стали серьезно относиться к инициативам России по развертыванию возможной миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Безусловно, давление (по поводу размещения миссии) идет, но у меня есть ощущение, что в Европе начинают гораздо более серьезно относиться к нашей изначальной инициативе о том, что миротворцы должны появиться на линии разграничения, а уже в дальнейшем, по мере развития ситуации, по мере того, как будет возникать доверие к этому формату со всех сторон, возможны какие-то дальнейшие шаги», — подчеркнул политик.

Инициатором размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН стал президент России Владимир Путин. В сентябре 2017 года представительство РФ в ООН по поручению президента вручило проект резолюции генсеку и председателю Совбеза международной организации.

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