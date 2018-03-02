Захарова призвала не забывать о жертвах среди мирного населения ДНР

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова призвала не забывать о жертвах среди мирного населения Донбасса, которое переносит все тяготы конфликта в регионе.

Свое заявление она сделала на брифинге для журналистов, где им были продемонстрированы фотографии, свидетельствующие о фактах гибели жителей ДНР.

Захарова уточнила, что не станет показывать все материалы, но часть фотографий была представлена, так как нельзя забывать о том, что в этой страшной ситуации страдают простые граждане.

Решение показать материалы было принято после случая в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ, когда в ходе дискуссии произошла ссора между украинским экспертом Дмитрием Суворовым и ведущим программы Андреем Норкиным, сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что свои позиции журналисты, эксперты и политологи должны отстаивать исключительно интеллектуально. Однако МИД РФ получил огромное количество писем и звонков от людей из Донбасса, которые были возмущены, что никто не знает об их трагедии, а потому было принято решение показать, что страдают мирные жители, в том числе дети.

Материалы с фотографиями детей, погибших и пострадавших от ВС Украины, подготовили специально для украинского эксперта, который не видел последствий ударов по мирному населению. Все фотографии, по словам Захаровой, были получены от людей, проживающих в регионе.

Также глава департамента отметила, что пресс-служба МИДа планирует создать спецраздел в официальных социальных сетях ведомства, где разместит фотографии, чтобы никто не забывал о том, что происходит с детьми в Донбассе. В конце общения с журналистами она извинилась за «нетрадиционное окончание» и заявила, что она и ее коллеги не смогли пройти мимо этой проблемы.