Глава МИДа Белоруссии обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает сайт белорусского МИДа.

Сообщается, что Волкер и Макей на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили возможности урегулирования украинского конфликта, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что ситуацию в Донбассе и перспективу размещения в регионе миротворческой миссии ООН обсудили специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и глава украинского МИДа Павел Климкин.