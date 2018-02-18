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Глава МИДа Белоруссии обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает сайт белорусского МИДа.

Сообщается, что Волкер и Макей на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили возможности урегулирования украинского конфликта, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что ситуацию в Донбассе и перспективу размещения в регионе миротворческой миссии ООН обсудили специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и глава украинского МИДа Павел Климкин.

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