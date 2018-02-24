В Совфеде рассказали о последствиях закона о реинтеграции Донбасса

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что вступление в силу украинского закона о реинтеграции Донбасса может иметь плачевные последствия для всей Европы.

Об этом сенатор заявил в интервью RT.

«Реинтеграция Донбасса в том виде, в котором принят этот закон, означает возможность вооружённого захвата ВСУ. Мы видим, что украинская армия подготовилась, техника подтянута… Если украинцы отходят от Минских соглашений, хотя, судя по всему, они их уже не признают, то решение вопроса может быть, к сожалению, очень тяжёлым, а последствия для Европы — катастрофическими», — сказал Джабаров.

При этом, по его словам, киевский режим вряд ли получит выгоды от принятого закона.

«Если господин Порошенко думает, что соберёт здесь какие-то политические выгоды, то глубоко ошибается», — отметил сенатор.

По его словам, «очередная авантюра на юго-востоке» Украины может закончиться для президента страны Петра Порошенко и его режима «очень печально».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины. По мнению министра, Киев не собирается выполнять минские соглашения.

Порошенко подписал закон 20 февраля. Акт объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур.