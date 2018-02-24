Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу на Украине

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса) в субботу, 24 февраля, вступил в силу.

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных», а Россия объявлена «страной-агрессором». Закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, а значит, теперь Киев вводит военное положение и принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Закон был принят Верховной радой 18 января, 20 февраля его подписал украинский лидер Петр Порошенко, а 23 февраля он был опубликован в официальной печати Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный документ не способствует выполнению Минских соглашений и может спровоцировать Киев вернуться к силовому варианту решения конфликта.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попыток новых украинских властей силой подавить пророссийские выступления в Донбассе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной украинского конфликта и не оказывает поддержку ополченцам самопровозглашенных республик.