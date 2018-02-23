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Опубликован украинский закон о реинтеграции Донбасса

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» опубликован и вступит в силу 24 февраля. Текст его появился в газете Верховной Рады «Голос Украины» в пятницу, 23 февраля.

Документ о реинтеграции Донбасса, предполагающий введения военного положения на юго-востоке Украины, был подписан президентом республики Петром Порошенко 20 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных». Согласно документу, Киев не проводит так называемую антитеррористическую операцию (АТО), а принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. Одним из основных тезисов закона является объявление России «страной-агрессором».

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