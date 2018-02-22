В ВСУ сообщили об изменении формата операции в Донбассе

В рамках реализации закона о реинтеграции Донбасса продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Это предусматривает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — сказал Муженко в интервью «Радио Свобода».

По словам Муженко, возглавит штаб Объединенных сил «человек с боевым опытом». При этом он отметил, что кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны, передает «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.

Ранее 21 февраля в Кремле выразили опасения в связи с тем, что данный закон может спровоцировать горячие головы в Киеве на возвращение к силовому варианту решения конфликта.