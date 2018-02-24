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Пушков прокомментировал драку в эфире НТВ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалёв
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал драку телеведущего Андрея Норкина с украинским политологом Дмитрием Суворовым в эфире телеканала НТВ.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — говорится в сообщении члена Совфеда в микроблоге в Twitter.

Инцидент произошел в эфире программы «Место встречи», который состоялся в четверг, 22 февраля. Конфликт разгорелся из-за обсуждения ситуации на Донбасе. Немецкий депутат Андреас Маурер заявил, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. Суворов в ответ потребовал предоставить доказательства. Телеведущий подошел к нему и попытался взять за плечо, после чего началась драка. Охрана после инцидента вывела украинского политолога из студии.

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он предполагает введение военного положения на юго-востоке Украины. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР получают статус «временно оккупированных». Верховная рада одобрила данный закон 18 января. Одним из его основных тезисов является объявление России «страной-агрессором».

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