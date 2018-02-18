Пушков ответил на условия Порошенко для переговоров с Москвой
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев будет вести переговоры с Москвой только на определенных условиях.
По мнению российского политика, украинский лидер ошибся, так как Украине переговоры нужны больше чем России.
«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия», — написал Пушков в Twitter.
Ранее российский сенатор объяснил, почему речь Порошенко в Мюнхене провалилась.