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Пушков назвал США помехой в борьбе с ИГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Пентагона о том, что Москва является «помехой» в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По словам Пушкова, помехой являются действия США, а подобные заявления — «абсурд вместо логики».

«Помехой для окончательного разгрома ИГ являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске», — написал Пушков в Twitter

Напомним, в американском министерстве обороны заявили, что присутствие российских военных в Сирии «осложняет» проведение операции против боевиков ИГ, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Пушков назвал смехотворными источники Пентагона о химатаках в Сирии.

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