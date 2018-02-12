Пушков назвал смехотворными источники Пентагона о химатаках в Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что у США нет доказательств применения химоружия правительством Сирии.

«Мэттис признал: у США нет доказательств применения зарина Дамаском. Он ссылается лишь на НКО (некоммерческие организации –– iz.ru), работающие на боевиков. Смехотворные ссылки», –– написал политик в Twitter.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 февраля 2018 г.

Ранее США уже традиционно обвинили власти Сирии в применении химоружия, в частности, зарина, в стране.

При этом глава Пентагона признал, что у Вашингтона до сих пор нет никаких доказательств причастности к этому правительственных войск Сирии, но «США работают над тем, чтобы их получить».

Как ранее сообщал Вашингтон, в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года был применен зарин. После этого США нанесли нанес удар крылатыми ракетами «Томагавк» по базе ВВС Сирии «Шайрат».

Россия неоднократно указывала, что доклад о применении армией САР зарина основан на сомнительных фактах, и что всё чаще наблюдаются признаки «целенаправленного саботажа» в расследовании инцидентов с применением химоружия в Сирии.