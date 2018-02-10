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ООН сообщила о возможной химатаке в сирийском Саракебе

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Фото: РИА Новости/Джина Мун
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило сведения о возможном применении химических веществ в сирийском городе Саракеб 4 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз управления.

«Сотрудники УВКПЧ получили сообщения, в том числе видеозапись, свидетельствующие о том, что 4 февраля мог произойти случай выброса ядовитых отравляющих веществ после авиаударов по жилому району на востоке города Саракеб», — говорится в сообщении

Данные о жертвах в результате возможной атаки не приводятся.

УВКПЧ отмечает, что в период с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали.

В январе Россия на заседании Совбеза (СБ) ООН предложила создать новую структуру для расследования химических атак в Сирии.

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