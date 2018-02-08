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Небензя назвал позором попытки обвинить РФ в причастности к химатакам в Сирии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал позорными попытки обвинить Россию в причастности к химическим атакам в Сирии, которые якобы совершает сирийское правительство.

Небензя отметил, что подобные сообщения появляются в тот момент, когда начинает наблюдаться прогресс в политическом урегулировании ситуации.

«Я не хочу использовать резкие выражения, чтобы отвечать на ваш вопрос (относительно обвинений. –– iz.ru). Это позор. Эти сообщения позорны», –– сказал постпред.

В начале февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон и ряд американских СМИ заявили, что ответственность за химатаки в Сирии несет РФ.

Небензя подчеркнул, что попытки выставить РФ агрессором провальны и возмутительны.

«Нас пригласило законное сирийское правительство, чтобы помочь защититься от террористов, что мы и делаем с 2015 года; США никогда никто не звал, так кто тут агрессор?» — задался вопросом постпред РФ.

Также он опроверг сообщения о «блокировке» Россией принятия заявления по гуманитарной ситуации в Сирии.

«Мы были готовы принять заявление, но были две другие делегации, которые сказали, что не могут одобрить его в том виде, в котором оно было фактически согласовано», –– пояснил Небензя.

По его словам, появление подобных материалов в СМИ «не является совпадением».

«После успеха Конгресса сирийского национального диалога мы видим активизацию попыток оклеветать Россию в сирийском вопросе, а также поставить под сомнение нашу роль в политическом урегулировании», –– подчеркнул Небензя.

США неоднократно обвиняли власти Сирии в применении химоружия, однако не предоставляли доказательств. Сирийское правительство, в свою очередь, неоднократно отмечало, что все запасы химоружия были давно уничтожены или вывезены из страны.

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