США встревожены сообщениями об очередном применении хлора властями Сирии

Вашингтон встревожен сообщениями о новом случае применения газообразного хлора властями Сирии.

Информацию об этом распространила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт в понедельник, 5 февраля.

«США встревожены тем, что продолжают поступать сообщения об использовании газообразного хлора сирийским режимом с целью терроризировать мирное население на этот раз близ города Серакиб в провинции Идлиб», — цитирует ее ТАСС.

2 февраля Науэрт заявила, что ведомство располагает сообщениями о новом «применении газообразного хлора сирийским режимом для устрашения мирных жителей».

Она пообещала «привлекать к ответственности всех виновных за все подтвержденные случаи применения химоружия». Для этого планируется использовать дипломатические механизмы, включая СБ ООН и ОЗХО. Дамаск последовательно отрицает все американские обвинения в применении химического оружия. 3 февраля Сирия выступила с осуждением очередных выдвинутых США обвинений о применении властями химического оружия в Восточной Гуте.