Пушков назвал тщетными попытки Киева «вправить мозги» делегации из ФРГ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал попытки украинских властей «вправить мозги» немецким депутатам тщетными. Такое заявление он сделал в связи с намерением очередной делегации из Германии посетить Крым.

Ещё одна делегация депутатов из ФРГ - от фракции "левых" - намерена поехать в Крым. "Вправить мозги" части немецких парламентариев Киеву никак не удаётся. Как и ряду итальянцев и французов. Тщетные усилия. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 февраля 2018 г.

Напомним, 10 февраля представители немецкой партии «Левые» заявили о желании посетить полуостров после состоявшейся ранее поездки делегации от правой партии «Альтернатива для Германии». Депутаты приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики.

При этом их не испугали угрозы со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника о «плачевных правовых последствиях» и возбуждение уголовного дела. Тогда Мельник заявлял, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции и «вправил им мозги». В ответ на это немецкая сторона посоветовала послу поучиться дипломатии.

Делегация от партии «Левые» намерена принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, а также изъявила желание присутствовать на выборах президента РФ.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года.