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Пушков назвал тщетными попытки Киева «вправить мозги» делегации из ФРГ

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Фото: TASS/dpa/Emile Alain Ducke
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал попытки украинских властей «вправить мозги» немецким депутатам тщетными. Такое заявление он сделал в связи с намерением очередной делегации из Германии посетить Крым.

Напомним, 10 февраля представители немецкой партии «Левые» заявили о желании посетить полуостров после состоявшейся ранее поездки делегации от правой партии «Альтернатива для Германии». Депутаты приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики.

При этом их не испугали угрозы со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника о «плачевных правовых последствиях» и возбуждение уголовного дела. Тогда Мельник заявлял, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции и «вправил им мозги». В ответ на это немецкая сторона посоветовала послу поучиться дипломатии.

Делегация от партии «Левые» намерена принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, а также изъявила желание присутствовать на выборах президента РФ.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года.

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