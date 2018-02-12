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Джабарова поразило циничное заявление Пентагона о военных РФ в Сирии

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал циничным заявление Пентагона о том, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции во главе с США против боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство»).

По словам Джабарова, в Сирии американцы занимаются не борьбой с терроризмом, а борьбой с Асадом. Деятельность запрещенных на территории России ИГ и «Ан-Нусра» играли огромную роль в борьбе с Асадом.

«Поэтому цинизм этого заявления просто поражает. Весь Ближний Восток, все арабские страны понимают роль, которую сыграла Россия в освобождении Сирии от террористов, а американцы говорят о коалиции, которая занималась немного другими делами», — заявил российский сенатор НСН.

Он добавил, что послужной список американцев в САР умиляет, не вспомнив ни одной серьезной проведенной там ими операции.

Джабаров также подчеркнул, что российские военные находились в Сирии по приглашению руководства страны, в то время как американцев туда никто не приглашал.

Напомним, ранее Пентагон обвинил Россию в усложнении проведения операций в Сирии против боевиков ИГ. Соответствующее заключение содержится в отчете генерального инспектората военного ведомства США. Сложности связаны как с присутствием военнослужащих из РФ, так и с опасными маневрами около американских самолетов, подчеркивается в документе.

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